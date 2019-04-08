كلوب واثق من مشاركة فان ديك وفينالدوم ضد بورتو

عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الاثنين عن ثقته في قدرة فيرغيل فان ديك وجورجينيو فينالدوم على التعافي من إصابتين خفيفتين في الوقت المناسب لمواجهة بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

والثنائي الدولي الهولندي من بين عدة لاعبين تعرضوا لإصابات عقب الانتصار 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين :عانينا من بعض المشاكل الصغيرة عقب المباراة .. يعاني فينالدم من مشكلة بسيطة في الظهر. ويشتكي فيرغيل من مشكلة بعد سقوطه على الأرض لكني أتوقع تعافيهما.

وقد يشارك قلب الدفاع جو غوميز، الذي غاب منذ ديسمبر بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الساق، في مباراة بورتو بينما لا يزال صانع اللعب آدم لالانا يتعافى من مشكلة عضلية.

وأضاف كلوب :لن نشرك غوميز إلا في حالة الضرورة. يعاني لالانا من مشكلة بسيطة أبعدته عن الفريق مطلع الأسبوع وربما يوم الثلاثاء أيضا.

وتفوق ليفربول، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على بايرن ميونيخ الشهر الماضي وفاز عليه 3-1 في عقر داره عقب التعادل سلبيا في أنفيلد ليصعد لدور الثمانية.

وقال المدرب الألماني :بعد مباراة بايرن تحدث الجميع عن التعادل السلبي في أنفيلد وقالوا إن هذا الأداء ليس كافيا. حصلنا على فرصة في ميونيخ واستفدنا منها. يتعين علينا الآن مواجهة بورتو وسنظهر له الاحترام الواجب، الفريق في حالة رائعة حاليا. تستطيعون مشاهدة ذلك في التدريبات. نرغب في تحقيق بعض الانجازات هذا الموسم.. التحديات صعبة لكن هكذا تسير الأمور في كرة القدم.

وتفوق ليفربول على بورتو 5-صفر في مجموع المباراتين في دور الستة عشر الموسم الماضي وجاءت كل الأهداف في مباراة الذهاب في البرتغال لكن كلوب شدد على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس.

وأضاف :بصراحة لم نكن نرغب في مواجهة بورتو. الناس الذين يفهمون في كرة القدم لا يرغبون في ذلك. هذه هي الحقيقة. الكل أيضا لم يكن يرغب في مواجهة ليفربول، ستكون مواجهة صعبة لكننا نتطلع اليها.