ماني: دوري الأبطال حلم طفولتي وأسعى لتحقيق الثنائية

أكد السنغالي الدولي ساديو ماني نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا كان حلما له منذ الصغر، وأنه تحقق من خلال مسيرته مع ليفربول، مشيرا إلى أنه يبذل قصارى جهده مع الفريق لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه النادي وهو الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وقال ماني، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" يوم الاثنين: أحاول بذل كل ما بوسعي لأستطيع رفع كأس البطولة "دوري الأبطال" يوما ما.

ويلتقي ليفربول يوم الثلاثاء مع بورتو البرتغالي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي، علما أن ليفربول أطاح بنفس الفريق من دور الستة عشر للبطولة نفسها في الموسم الماضي عندما سجل ماني نفسه ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود الفريق إلى الفوز الساحق 5 - صفر على بورتو في عقر داره ذهابا فيما تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الإياب على ملعب ليفربول.

وعن هذا الهاتريك، قال ماني: كانت لحظة عظيمة ومن أروع الليالي في مسيرتي الكروية. اللعب في دوري الأبطال يمنحك شعورا مميزا. تسجيل هاتريك في مباراة بهذه البطولة يعني الكثير بالنسبة لي. وكنت سعيدا بالفعل كما سعدت لفوز الفريق في المباراة. هدفي الثالث في هذه المباراة كانت الأفضل لي. لعبنا كفريق وكنا أقوياء على كل المستويات هجوميا ودفاعيا.

وعن رحلته مع دوري الأبطال، قال النجم السنغالي: كنت أحرص على مشاهدة مباريات دوري الأبطال عندما كنت صبيا وكنت أحلم وقتها بالمشاركة في هذه البطولة يوما ما. وتحقق الحلم.

وأضاف: شاهدت نهائي البطولة عام 2005 برفقة صديق لي يشجع ميلان. وعندما تقدم ميلان 3 - صفر ، قال لي صديقي: المواجهة حسمت تماما ولكن لسوء حظه أن المباراة انتهت لصالح ليفربول "الذي قلب الطاولة على ميلان في الشوط الثاني". كانت مباراة لا يمكن تخيلها. والآن ، ألعب لفريق ليفربول.

وأشار : أستمتع بكل لحظة لي في البطولة. أحاول بذل كل ما بوسعي للمساهمة في رفع كأس البطولة. حلم أي لاعب هو أن يتحسن مستواه من عام لآخر. إنها فترة رائعة بالنسبة لي وأشعر بالسعادة لأنني أساعد الفريق.