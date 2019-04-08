هيغوايين يرغب في البقاء مع تشيلسي الإنجليزي

أكد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين المعار من يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي، رغبته في البقاء مع نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وصرح هيغوايين "31 عاما" يوم الاثنين للموقع الرسمي للنادي: من وجهة نظر شخصية، أريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل أن أكون هنا الموسم المقبل. هذه هي نيتي، لدي النية بالبقاء هنا.

وشدد اللاعب الذي أعلن أواخر مارس اعتزال اللعب دوليا للتفرغ للدوري الإنجليزي، على أنه سعيد، قائلا: بالطبع، إنها فترة تأقلم، لكني آمل في أن أستطيع إنهاءها بشكل جيد، وإن لم يكن لدي متسع من الوقت.

وانضم هيغوايين في يناير 2019 إلى تشيلسي على سبيل الإعارة، قادما من نادي ميلان حيث كان أيضا معارا من يوفنتوس، ولم يسجل الأرجنتيني مع تشيلسي سوى ثلاثة أهداف في 11 مباراة. وكان مدرب تشيلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري قد أعرب الأسبوع الماضي عن رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم الذي أبدع بإشرافه سابقا في نادي نابولي. وقال ردا على سؤال بهذا الشأن :نعم بالطبع، لكن ذلك يرتبط بالنادي ويوفنتوس، والوضع غير واضح في الوقت الراهن.

وأضاف: أعتقد أن عليه التحسن، بدنيا، ذهنيا. لكن أعتقد أيضا أنه سيكون مفيدا جدا لنا في القسم الأخير من الموسم. تعرفون أنه في الأشهر الأولى، اللعب في الدوري الممتاز ليس سهلا، وهذه مشكلة عانى منها مهاجم برشلونة الإسباني حاليا الأوروغوياني لويس سواريز في موسمه الأول مع ليفربول.

وحتى في حال الاتفاق بين يوفنتوس وتشيلسي على جعل ارتباط هيغوايين بالأخير دائما، سيكون حصول الانتقال مرتبطا بعقوبة منع إبرام التعاقدات لفترتي الانتقالات المقبلتين، المفروضة على تشيلسي بقرار من الاتحاد الدولي "فيفا" لمخالفته قواعد انتقالات اللاعبين القصّر، واستأنف تشيلسي هذه العقوبة، ومن المقرر أن يتم النظر في الاستئناف يوم الخميس من قبل الطرف المختص في "فيفا".