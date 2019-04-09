اتهام درينكووتر لاعب تشيلسي بالقيادة تحت تأثير الكحول

قالت الشرطة البريطانية يوم الثلاثاء إن داني درينكووتر لاعب وسط تشيلسي اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعد تورطه في حادث قرب مانشستر.

وأضافت شرطة تشيشير في بيان: تم اتهام رجل يبلغ من العمر "29 عاما" بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث وقع في تشيشير، وتم القبض على داني درينكووتر الساعة 12:30 صباحا يوم الاثنين الثامن من أبريل بعد حادث تصادم لسيارة واحدة في طريق آشلي رود في مير.

وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح درينكووتر بكفالة غير مشروطة وسيمثل أمام محكمة ستوكبورت في 13 مايو.

وانضم درينكووتر إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في 2017 وشارك في 12 مباراة في الدوري في المجمل مع النادي اللندني. وكان ظهوره الأخير مع تشيلسي في مباراة درع المجتمع في أغسطس الماضي.