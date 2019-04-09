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الإصابة تحرم إنتر ميلان من خدمات بروزوفيتش

المصدر: ميلان - د ب أ
اللاعب الكرواتي تعرض إلى تمزق عضلي
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أعلن إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء أن لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش سيغيب لأسبوع واحد على الأقل بسبب الإصابة، بعدما خرج من المباراة أمام أتالانتا في الدقيقة 23 عقب تعرضه لتمزق في الفخذ الأيمن.

وأشار إنتر إلى أن اللاعب الكرواتي (26 عاماً) والمنضم إلى صفوف الفريق صيف 2015، سيخضع لفحص طبي جديد الأسبوع المقبل للوقوف على حالته.

وشارك بروزوفيتش مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا 2018، حين وصل الفريق للمباراة النهائية قبل الخسارة على يد فرنسا.

كلمات دالّة

#بروزوفيتش, #إنتر, #أتالانتا

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