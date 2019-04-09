الموهوب دي يونغ يستعد لاستعراض قدراته أمام يوفنتوس

أبدى فرانكي دي يونغ لاعب وسط أياكس الهولندي ثقة كبيرة في قدرات الفريق قبل المباراة المقررة أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال دي يونغ في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على الإنترنت: يمكننا أن نظهر للجميع أننا على نفس مستوى كفاءة يوفنتوس، بل وعلى مستوى أفضل.



وأضاف دي يونغ (21 عاماً) الذي بدأ مشواره الاحترافي ضمن صفوف فيليم تيلبورج قبل أن ينضم إلى أياكس في عام 2015 وعمره 18 عاما، بشأن مشوار فريقه في دوري الأبطال هذا الموسم: قدمنا مشوارا رائعا حتى الآن. فقد خضنا ثلاث مراحل تمهيدية وهي التصفيات والدور الفاصل وفزنا فيها جميعا وكان هذا هو هدفنا حينذاك.



وتابع: بعدها خضنا دور المجموعات ، واستعرضنا قدراتنا خلاله. وبعد وصولنا إلى دور الثمانية ، كان أكثر ما يميز ذلك هو أنه جاء على حساب ريال مدريد الإسباني. لقد استعرضنا قدراتنا حقا أمام الجميع ، وأتمنى أن نكرر ذلك أما يوفنتوس.