برشلونة يخيف مانشستر يونايتد بذكريات نهائيي روما ولندن

يجتذب مانشستر يونايتد قدرا هائلا من الاهتمام والتركيز عندما يخوض مباراته المرتقبة الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حيث يستضيف برشلونة الإسباني أحد أقوى المرشحين للقب.



كما تتجه الأنظار بشدة صوب استاد "يوهان كرويف" بالعاصمة الهولندية أمستردام لمتابعة المواجهة المرتقبة بين أياكس الهولندي ، الذي أطاح بريال مدريد الإسباني حامل اللقب من دور الستة عشر للبطولة ، وضيفه يوفنتوس الإيطالي الذي يأمل في عودة نجم هجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع الفريق.



ويتطلع برشلونة إلى الفوز في الموسم الحالي بالثلاثية (دوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال) للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق له التتويج بهذه الثلاثية في كل من عامي 2009 و2015 .



ويقترب برشلونة بشدة من الدفاع عن لقب الدوري الإسباني كما وصل الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا إضافة للترشيحات الهائلة التي ترافقه في دوري الأبطال.



وودع برشلونة البطولة من دور الثمانية في كل من المواسم الثلاثة الماضية ولكن الفريق بقيادة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبدو مفعما بالثقة حاليا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2 - صفر يوم السبت الماضي وهو الفوز الذي وضع الفريق على أعتاب الفوز بلقب الدوري الإسباني.



وسبق لبرشلونة أن تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي البطولة عامي 2009 و2011 لكنه لم يفز على مانشستر يونايتد في عقر داره باستاد "أولد ترافورد" في أي مواجهة سابقة بينهما.



وقال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة: مانشستر يونايتد فريق قوي ويتمتع حاليا بسجل جيد في المباريات التي خاضها في الآونة الأخيرة وهو ما رفع معنويات الفريق. ولم يسبق لبرشلونة أن حقق الفوز في أولد ترافورد. سنسعى لتغيير هذا الأمر.

أياكس ويوفنتوس







وفي المقابل، يحل يوفنتوس ضيفا على أياكس بكثير من الحذر حيث أطاح أياكس بفريق ريال مدريد من دور الستة عشر للبطولة الحالية.

وكان يوفنتوس فاز بثاني لقبين له فقط في المسابقة عام 1996 بالتغلب على أياكس بالذات في المباراة النهائية للبطولة.



وعاد رونالدو من الإصابة بشد في عضلة الفخذ ليشارك في معسكر يوفنتوس قبل مباراة الغد وينتظر أن يكون ضمن قائمة الفريق للمباراة لكن مشاركته في اللقاء مرهونة برأي الطاقم الطبي والتدريبي.



وكان رونالدو، الفائز بلقب البطولة خمس مرات سابقة مع مانشستر يونايتد والريال، سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود يوفنتوس إلى الإطاحة بأتلتيكو مدريد الإسباني من دور الستة عشر للبطولة الشهر الماضي.



وحذر فيدريكو برنارديسكي نجم يوفنتوس من قوة أياكس الذي يتمتع بـ "فريق شاب" و"مفعم بالمواهب".