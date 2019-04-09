بيليه يغادر المستشفى ويعود إلى البرازيل

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه المستشفى التي كان يرقد به في العاصمة الفرنسية باريس منذ خمسة أيام ويستعد للعودة إلى بلاده.



وذكر موقع "غلوبو سبورت" البرازيلي على الإنترنت أن بيليه ، الذي كان يعاني من التهاب في المسالك البولية ، بصدد العودة إلى البرازيل بعد أن غادر المستشفى.



وعلق بيليه لدى مغادرة المستشفى بعد خمسة ايام خضع فيها للتحاليل الطبية والمتابعة قائلا: فرنسا ليس لديها لاعبون عظماء فقط وإنما أطباء عظماء.



ونقل بيليه إلى المستشفى يوم الأربعاء وكان متوقعا أن يغادره خلال ساعات ، لكنه بقي فيها كإجراء وقائي ولإجراء مزيد من الفحوص الطبية.



وكان بيليه قد توجه إلى باريس للمشاركة في حدث تجاري مع كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان الفرنسي.