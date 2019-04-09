بيولي.. "شككوا في قدراته" فاستقال من تدريب فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي يوم الثلاثاء عن استقالة مدربه ستيفانو بيولي بعد يومين فقط من هزيمة فيورنتينا على أرضه أمام فروسينوني صاحب المركز الثاني من القاع بهدف دون رد يوم الأحد.

وقال بيولي في تصريحات لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية : للأسف شعرت بأنني مجبر على الاستقالة بعد التشكيك في قدراتي الاحترافية والشخصية.



وظل فيورنتينا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 12 نقطة عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك قبل سبع جولات من نهاية الموسم.



وخسر فيورنتينا ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة في أخر سبع مباريات له بالدوري الإيطالي ويلتقي في 25 أبريل الجاري مع مضيفه اتالانتا في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا.



وانتهت مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بتعادل الفريقين 3 -3. وأوضح فيورنتينا أن المدرب المساعد جياكومو موريلي سيقود الحصة التدريبية للفريق.