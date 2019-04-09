تغريم ديمبلي بسبب الحالة "المزرية" لمنزله في دورتموند

كشفت وسائل إعلام ألمانية يوم الثلاثاء أن اللاعب الفرنسي عثماني ديمبلي، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تم تغريمه بـ 10 آلاف يورو بسبب الحالة "المزرية" التي ترك عليها منزله بمدينة دورتموند الألمانية قبل انتقاله للنادي الكاتالوني.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن صاحب المنزل الذي كان يقطن فيه ديمبلي في دورتموند طالب اللاعب بدفع مبلغ 21 ألف يورو بسبب تأخره في دفع أجرة المسكن بالإضافة إلى الأضرار التي تسبب فيها للمنزل، ولكنه في النهاية توصل لاتفاق مع محامي النجم الفرنسي لتخفيض هذا المبلغ إلى 10 آلاف يورو.

وأشار صاحب المنزل، جيرد فايسنبرغ "72 عاما"، إلى أن منزله كان يعج بالرائحة الكريهة وأن مصارف المياه كانت كلها مسدودة وأنه اضطر للاستعانة بأحد الفنيين لإصلاح هذه الأضرار.

وأضاف: كانت هناك رائحة كريهة في المنزل كله، الحمام كان في وضع سيئ للغاية، عامل الصيانة وجد قطعة من الحجر في المرحاض، الأمور كانت صعبة للغاية عندما دخلنا إلى المنزل، لم نكن نعرف كيف نتخلص من القمامة التي كانت ملقاة في الحديقة.

وأكمل فايسنبرغ الذي قام بتقديم شكوى للقضاء ضد ديمبلي في نوفمبر الماضي، قائلا: كانت هناك قمامة في كل مكان، كان هناك أطعمة عفنة في المبرد وداخل الخزانات والعديد من الأكياس البلاستيكية القديمة، ووجدنا خلف باب الدخول العديد من الفواتير غير المسددة، يبدو أنني لست المخدوع الوحيد.