ساري يعترف: من الصعب بقاء هازارد في تشيلسي

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيكون من الصعب الاحتفاظ بالنجم البلجيكي ايدن هازارد بين صفوف فريقه في الصيف المقبل إذا كان الأخير يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدا عن النادي اللندني.



وقال ساري: من الصعب إيجاد لاعب أخر مثله، لا يمكنني فعل شيء، النادي يتفق معي في هذا، إذا رغب في البقاء فليبقى، ولكن إذا كان هازارد يرغب في خوض تجربة جديدة سيكون من الصعب الاحتفاظ به هنا.



واعترف المدرب الإيطالي أن رحيل هازارد سيضعف تشيلسي، وأضاف قائلا: نحن نسعى لأن نكون أحد أفضل أندية إنجلترا ومن ثم أوروبا، ولكن أعتقد أن علي أن أحترم قراره.



وأشاد ساري بالأداء الذي ظهر به النجم البلجيكي في المباراة التي فاز بها تشيلسي 2 -صفر على وست هام يوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث افتتح هازارد التسجيل بهدف رائع.



وتابع ساري قائلا: عندما يكون لديك لاعب بهذا المستوى مثل ايدن هازارد تدرك أنه بإمكانه أن يقوم بأشياء مختلفة، المرور من أربعة لاعبين ليس سهلا.