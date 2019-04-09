فوز الأرجنتين وكولومبيا باستضافة كوبا أميركا 2020

تستضيف الأرجنتين وكولومبيا بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا" العام المقبل، في أول تنظيم مشترك في تاريخ البطولة.

وأعلن اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الثلاثاء عن فوز الأرجنتين وكولومبيا بحق استضافة البطولة بشكل مشترك، وقال اليخاندرو دومينيغيز رئيس كونميبول :كوبا أمريكا 2020 ستقام في الأرجنتين وكولومبيا بهدف تقريب المباريات جغرافيا لجماهير أمريكا الجنوبية.

وتلعب منتخبات من بينها كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو في المنطقة الشمالية بكولومبيا، فيما تستضيف الأرجنتين منافسات المنطقة الجنوبية التي تضم منتخبات تشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في كلتا المنطقتين إلى دور الثمانية.

وكان مجلس إدارة "كونميبول" وافق مبدئيا خلال اجتماعه في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في 13 مارس الماضي على إقامة كوبا أمريكا 2020 بالأرجنتين وكولومبيا وذلك بعد التصديق على قرار رفض إقامة هذه النسخة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم التصديق رسميا على هذه الخطوة يوم الثلاثاء.

وكان الاتحاد الأميركي للعبة قدم اقتراحا باستضافة بلاده نسخة 2020 من كوبا أمريكا ولكن "الكونميبول" رفض إقامتها خارج أمريكا الجنوبية.

وأوضح "كونميبول" في بيانه السابق فيأكتوبر 2018 ، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب كونميبول بإقامة كوبا أمريكا بنظام دوري جديد كل أربع سنوات يبدأ من 2020 ، وديسمبر 2018 ، أرسل كونميبول إلى كونكاكاف "اتحاد كرة القدم بأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي" دعوة لمشاركة ستة منتخبات من الكونكاكاف في النسخ الثلاثة التالية من كوبا أمريكا لكن الدعوة رفضت.

وأكد البيان : العرض المقدم من الاتحاد الأميركي للعبة والذي يقترح إقامة بطولة جديدة في نفس المواعيد بين يونيو ويوليو وأن تقام في الولايات المتحدة يعني أن كونميبول سيتخلى عن البطولة الأصلية ويتجاهل تاريخها الممتد على مدار 103 أعوام.