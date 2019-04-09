مدرب الأرجنتين يتعرض إلى حادث سير في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية يوم الثلاثاء تعرض المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، لحادث مروري في منطقة بورتالس نوس بمدينة مايوركا الإسبانية أثناء تجوله هناك بدراجته.



وأوضحت السلطات بالمدينة الإسبانية أن المدرب الأرجنتيني كان يتجول بدراجته على قارعة الطريق عندما صدمته سيارة كانت تسير إلى الخلف.

واتصل قائد السيارة بخدمة الطوارئ بعد وقوع الحادث على الفور، ليصل إلى مكان الحادث فريق من شرطة المرور ومن الشرطة المحلية، قام بإجراء اختبار الكحول لسائق السيارة المتسبب في الحادث.

وأفادت مصادر داخل خدمة الطوارئ أن سكالوني أصيب بكدمة في الوجه إثر الحادث الذي تعرض له صباح الثلاثاء.