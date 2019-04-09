يوفنتوس يتمسك بمشاركة رونالدو أمام أياكس

يتطلع يوفنتوس الإيطالي إلى تعافي نجم هجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة تماما واستعادة لياقته قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام أياكس الهولندي بعدما لعب دورا بارزا في الإطاحة بأتلتيكو مدريد الإسباني من دور الستة عشر للمسابقة.



ويحل يوفنتوس ضيفا على أياكس يوم الثلاثاء باستاد يوهان كرويف في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويأمل رونالدو في أن يكون جاهزا تماما لهذه المواجهة مع فريق أياكس الذي يعتمد على مجموعة من النجوم الصاعدة الواعدة والذي فجر المفاجأة في دور الستة عشر وأطاح بريال مدريد الإسباني الفائز بلقب البطولة في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 13 لقبا.



ويحظى رونالدو بتاريخ حافل وسجل هائل في دوري الأبطال، حيث توج باللقب في خمس نسخ مختلفة منها نسخة واحدة مع فريقه القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأربع نسخ مع فريقه السابق ريال مدريد من بينها ثلاثة ألقاب متتالية في المواسم الثلاثة الماضية قبل انتقاله ليوفنتوس في صيف 2018.



وعانى رونالدو في الفترة الماضية من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده بتصفيات كأس أمم أوروبا 2020 في 25 مارس الماضي.



وكان يوفنتوس تعاقد مع اللاعب من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو وأثمرت الصفقة بشكل جيد حيث سجل 19 هدفا في الدوري الإيطالي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها الفريق لاجتياز عقبة أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر للبطولة الأوروبية بالفوز 3 - 2 في مجموع المباراتين.



ويسعى ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس إلى اصطحاب رونالدو في رحلة أمستردام لكنه يخشى تعرض اللاعب لانتكاسة. ولهذا، يترقب أليغري الرأي النهائي للطاقم الطبي للفريق.



وقال البرتغالي جواو كانسيلو مدافع يوفنتوس، في تصريحات إلى شبكة "سكاي" التلفزيونية الاثنين: كريستيانو كان يتدرب. إنه لاعب محترف ويفعل كل ما بوسعه لمساعدة الفريق.



ولكن مخاوف أليغري بشأن خط الدفاع تبدو أكثر من مخاوفه بشأن الهجوم حيث يمتلك أكثر من بديل جاهز في الهجوم مثل ماريو ماندزوكيتش وباولو ديبالا وفيدريكو برنارديسكي كما عاد دوغلاس كوستا لصفوف الفريق بعد غياب طويل وظهر اللاعب الشاب مويس كين بشكل رائع مؤخرا وسجل خمسة أهداف للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري الإيطالي.



وقال أليغري: كين يلعب بشكل رائع وسجل هدف الفوز على ميلان. ولكن علينا الاحتفاظ بهدوئه. يحتاج للبقاء في يوفنتوس من أجل التطور فنيا والتدريب واللعب مع الفريق لكنه يستطيع أيضا التحسن على المستوى الذهني.



وفي المقابل، قد يعاني يوفنتوس من غياب قلب الدفاع المخضرم جورجيو كيليني، حيث أشارت تقارير إلى أنه غادر مران الفريق أمس مصابا بشد في ربلة الساق.



كما يتلقى لاعب الوسط المدافع إيمري تشان العلاج من إصابة في كاحل القدم فيما عاد الألماني سامي خضيرة للمشاركة مع الفريق واقترب من استعادة قمة مستواه بعد الجراحة التي خضع لها في القلب.