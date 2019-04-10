الاتحاد الإنجليزي يتهم ليستر بالفشل في السيطرة على اللاعبين

‭ ‬قال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إن ليستر سيتي يواجه اتهاما بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال الفوز على هدرسفيلد تاون في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

ويواجه ليستر الاتهام بسبب واقعة في الدقيقة 51 عندما احتسب الحكم ديفيد كوت ركلة جزاء ضد المدافع تشالار سويونتشو واحتج لاعبو ليستر بشدة على الحكام. وأوضح الاتحاد الانجليزي في بيان "هناك مزاعم بأن ليستر عجز عن التحكم في تصرفات لاعبيه بشكل مقصود".

وأمام ليستر مهلة حتى 12 أبريل نيسان الجاري للرد على الاتهام، وسجل آرون موي هدف هدرسفيلد من ركلة الجزاء لكن فريقه خسر 4 - 1.