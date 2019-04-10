المسابقات الإسبانية تطلب تقريراً واضحاً حول واقعة طرد كوستا

كشفت تقارير صحافية إسبانية يوم الأربعاء أن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لم تتخذ قرارا بعد في مسألة العقوبة المنتظر توقيعها على دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإسباني "الليغا" أمام برشلونة.

وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن اللجنة طلبت من حكم اللقاء، جيل مانزانو، أن يوضح في تقرير جديد الأحداث التي وقعت وأدت إلى حصول المهاجم الإسباني على بطاقة طرد مباشرة.

وأشارت "أس" إلى أن مانزانو، الذي لديه مهلة للرد على طلب لجنة المسابقات تمتد إلى 24 ساعة، سيقدم تقريره المفصل عن الواقعة المذكورة خلال الساعات القليلة المقبلة، مما يعني أن قرار اللجنة لن يتأخر في الصدور حتى يوم الخميس.

وجاء طلب لجنة المسابقات الإسبانية من الحكم تقديم تقرير أكثر وضوحا وتفصيلا حول واقعة طرد كوستا مدفوعا برغبتها في إزالة أي لبس أو شبهة تحول دون صدور عقوبة في حق اللاعب، حيث إن تقرير المباراة الأصلي يشوبه بعض الغموض ولا يجزم في شأن ضرورة توقيع عقوبة على مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكان حكم اللقاء قد ذكر في تقريره الرئيسي أنه قام بطرد كوستا بعد أن توجه إليه الأخير غاضبا وقام بتوجيه السباب والشتائم له بصوت مرتفع.