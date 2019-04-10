إنفانتينو: رفع عدد المنتخبات في مونديال 2022 ليس مؤكداً

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء إن احتمالات زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من 32 إلى 48 فريقا متساوية.

وأبلغ إنفانتينو، الموجود في البرازيل لحضور اجتماع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، الحاضرين أنه يعمل على توسيع نسخة كأس العالم وهو ما يمنح اتحاد أميركا الجنوبية مقعدين إضافيين.

وقال إنفانتينو "نبحث مدى إمكانية زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2022 لأن زيادة المشاركين تعني تطويرا أكثر للعبة وتوفير المزيد من الإثارة لعشاق كرة القدم، وسنرى بحلول يونيو إذا كان هذا الأمر ممكنا. فالاحتمالات الحالية متساوية. إنها 50 بالمئة مقابل 50 بالمئة. ما هو مؤكد بنسبة مئة في المئة أن كأس العالم 2022 ستكون رائعة".

وسيتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن عدد الفرق المشاركة في النهائيات المقبلة خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في باريس في الخامس من يونيو، واختار فيفا في بادئ الأمر إقامة البطولة بنظام 32 فريقا في 2022 رغم أن إنفانتينو ألمح إلى إمكانية استضافة دول مجاورة لبعض المباريات حال توسيع البطولة.

ووافق فيفا بالفعل على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا اعتبارا من نسخة 2026 التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك لكن المؤسسة الدولية تبدو أكثر رغبة الآن في الإسراع بتطبيق هذه التوسعة.