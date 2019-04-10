إيمري يؤكد جاهزية أوباميانغ لقمة الدوري الأوروبي

قال أوناي إيمري مدرب أرسنال إن المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ سيكون مستعدا للبدء أساسيا أمام ضيفه نابولي في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بسبب المرض.

وأبلغ إيمري مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء "واجه أوباميانغ مشكلة بسيطة وحصل على مضاد حيوي وهذا سبب غيابه عن التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، هو يتحسن وبإمكانه أن يبدأ أساسيا في اللقاء".

كما سينتظر إيمري حتى وقت متأخر لتقييم الحالة البدنية للمدافع لوران كوشيلني ولاعب الوسط غرانيت تشاكا.



وعن مواجهة نابولي صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الايطالي قال إيمري "كارلو أنشيلوتي من مدربي الصفوة ولديه خبرة في كل المسابقات وفي كل البلدان ويحظى بمسيرة مذهلة، ستكون مباراة من العيار الثقيل وهذا ما نتوق إليه ونعتبر المواجهة اختبارا صعبا لنا".

وقال المهاجم ألكسندر لاكازيت إن أرسنال يجب أن يرد بقوة بعد الهزيمة من إيفرتون مطلع الأسبوع والتي أبعدته عن مراكز المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتابع "لعبنا جميعا بشكل سيء يوم الأحد ولم ننفذ ما طلبه منا المدرب لكننا نحتفظ بالثقة".

وتعثر نابولي في الدوري الإيطالي أيضا بتعادله 1 - 1 مع جنوى في آخر جولة ويتمنى أنشيلوتي أن تتسبب هذه النتيجة في استفاقة لاعبيه. وأضاف "قدمنا عرضا غير متوقع وهذا يدق جرس التنبيه وسنواجه متاعب اذا لعبنا بنفس الشكل في لندن".