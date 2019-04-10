توتنهام يعبر سيتي بهدف وينتظر الحسم في ملعب "الاتحاد"

فاز توتنهام على ضيفه مانشستر سيتي 1 - صفر يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مستفيدا من الهدف الوحيد الذي سجله هيونغ مين سون.

ونجح توتنهام في الفوز في أول مواجهة أوروبية في تاريخه على الملعب الجديد "ملعب توتنهام هوتسبرز"، كما أن تلك المواجهة كانت الأولى من نوعها بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وسجل الكوري هيونغ مين سون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وينتظر الفريقان مواجهة أخرى في ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، في إياب دور الثمانية.