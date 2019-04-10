جماهير ليفربول تحتفي بالحارس الإسباني كاسياس في أنفيلد

عاد الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، نجم نادي بورتو البرتغالي، لتلقي تصفيقا حارا من جماهير ليفربول الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت يوم الثلاثاء بين الفريقين في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كاسياس قد استقبل بشكل مماثل من قبل جماهير ليفربول في الموسم الماضي خلال زيارته مع بورتو لملعب أنفيلد، معقل النادي الإنجليزي، لخوض مباراة الذهاب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

واعتقد الكثيرون أن تلك الزيارة ستكون الأخيرة للحارس الإسباني الكبير لملعب ليفربول، إلا أن قرعة النسخة الجارية من البطولة أعادت كاسياس مرة أخرى لأنفيلد ليتلقى مرة أخرى تصفيقا حارا من جماهير النادي الإنجليزي تقديرا لمسيرته الحافلة طوال 20 عاما.

وقال كاسياس عقب اللقاء في تصريحات نقلتها عنه صحيفة " أس" الإسبانية: أي إيماءة من جماهير الفريق المنافس تجاه لاعب معين تتحدث بشكل واضح عن طبيعة جماهير ليفربول، وبالطبع أشعر بالامتنان لأنهم يصفقون لي ويمنحنوني هذه الثواني من التصفيق، العالم أجمع يروق له هذا، في الحقيقة إنهم يتعاملون معي باحترام وأدب في كل مرة آتي فيها إلى هنا.

وأشارت صحيفة "أس" إلى أن كاسياس قد يعود إلى أنفيلد مرة أخرى وأن ليلة يوم الثلاثاء قد لا تكون الأخيرة له في هذا الملعب بعد أن مدد تعاقده مع بورتو الشهر الماضي حتى عام 2021.