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ديمبلي يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة أمام يونايتد

المصدر: مدريد - د ب أ
عثماني ديمبلي خلال تدريب برشلونة يوم الثلاثاء في مانشستر
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حصل اللاعب الفرنسي عثماني ديمبلي، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، على إذن من الجهاز الطبي للنادي الكتالوني لخوض مباراة فريقه يوم الأربعاء أمام مضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من الإصابة بتمزق عضلي.

وقرر ارنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، ضم ديمبلي لقائمة فريقه بعد أن تعافى من تمزق عضلي في الفخذ، أصيب به خلال مباراة برشلونة أمام أولمبيك ليون الفرنسي في 13 مارس الماضي ضمن منافسات دور الستة عشر من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتعافي ديمبلي، اكتملت تقريبا قائمة برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد مساء يوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، معقل النادي الإنجليزي، وسيكون الغائب الوحيد عن القائمة الكاتالونية المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين.

كلمات دالّة

#مانشستر, #برشلونة, #ديمبلي

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