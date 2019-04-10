علاقة بوغبا المضطربة مع سولشاير تقربه من ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية في فرنسا يوم الأربعاء أن اللاعب الفرنسي باول بوغبا يرغب في الرحيل نهاية الموسم الجاري عن ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي وخوض تجربة جديدة مع نادي آخر.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن بوغبا أعرب لإدارة مانشستر يونايتد عن رغبته في عدم الاستمرار بين صفوف الفريق الإنجليزي، كما أشارت أيضا إلى أن النجم الفرنسي يتطلع إلى الانضمام إلى صفوف ريال مدريد واللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي.

وتعود رغبة بوغبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب الموقف المعقد الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم وتبدد آماله في خوض بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما أوضحت "لو باريزيان" أن هناك أسبابا إضافية تدفع بوغبا للرحيل عن مانشستر يونايتد، أبرزها علاقته المضطربة مع مدرب الفريق سولشاير، هذا بالإضافة إلى غياب الرؤية داخل النادي بالنسبة للقيام بمشروع رياضي طموح.

ورغم أن أداء بوغبا تطور كثيرا تحت قيادة المدرب النرويجي، حيث تمكن اللاعب الفرنسي منذ مجيء سولشاير من تسجيل 9 أهداف وصناعة سبعة أهداف أخرى، لم تكن العلاقة الشخصية بين الطرفين على نفس القدر من التطور، بل على النقيض، يشوبها الاضطراب.



يذكر أن بوغبا أشاد بريال مدريد كثيرا خلال مؤتمر صحافي عقده أثناء تواجده في المعسكر الأخير لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مؤكدا أن اللعب لصالح النادي المدريدي بمثابة حلم لكل لاعب في العالم خاصة عندما يكون زيدان هو المدرب.