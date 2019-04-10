"فيفا" ينظر في استئناف تشيلسي يوم الخميس

ينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس في استئناف مقدم من قبل نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن عقوبة منع التعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات، مع توقع صدور قرار بشأنه قبل صيف العام الحالي، بحسب مصدر مقرب من الملف يوم الأربعاء.

وفرض "فيفا" في 22 فبراير الماضي، عقوبة بحق تشيلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد على مدى فترتي انتقالات "أي الانتقالات الصيفية لعام 2019، والشتوية في يناير 2020"، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر.

وأفاد النادي اللندني في الخامس من مارس عن تقدمه بطلب استئناف العقوبة التي تشمل أيضا غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرنك سويسري " 530 ألف يورو"، وهو ما ستنظر به يوم الخميس لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي، ومقره في مدينة زوريخ السويسرية.

وأفاد مصدر مطلع على الملف وكالة "فرانس برس" أن القرار بشأن الاستئناف غير متوقع قبل أسابيع. وأوضح أن الهدف هو إصداره قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشكل يمنح تشيلسي فرصة رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، في حال تم رد الاستئناف من قبل الاتحاد.

ويترقب تشيلسي قرار الاستئناف لاسيما في ظل التقارير المتواصلة عن احتمال انتقال نجمه البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي، ما سيضطره إلى تعويضه.