توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هاري كين دون تحديد مدة غيابه

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي توتنهام هوتسبر، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس أن مهاجمه الدولي هاري كاين يشكو من إصابة جدية في أربطة الكاحل الأيسر، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وكتب توتنهام على موقعه: بعد تقييم في اليومين الأخيرين، يمكننا التأكيد أن هاري كاين تعرض لإصابة جدية في أربطة الكاحل الأيسر بعد احتكاك خلال مباراة ذهاب ربع النهائي مع مانشستر سيتي.

وأضاف النادي اللندني الذي فاز على بطل الدوري سيتي 1-صفر في المسابقة الأوروبية: الفحوص جارية باستمرار وسيتواصل تقييم حالته الصحية من قبل جهازنا الطبي خلال الأسبوع المقبل.

وأصيب كاين خلال تصادم مع زميله في المنتخب الإنجليزي فابيان ديلف في الدقيقة 55، وخرج من الملعب إلى غرف تبديل الملابس بمساعدة اثنين من كادر فريقه.

ولدى سؤاله بعد المباراة، لم يستبعد المدرب الأرجنتيني لتوتنهام ماوريسيو بوكيتينو نهاية موسم هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

وعاد كاين إلى المنافسات مطلع مارس وتحديدا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أسابيع عدة من الغياب، بسبب تضرر في أربطة الكاحل الأيسر نتيجة إصابته في يناير.

على صعيد آخر، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراء تأديبيا ضد توتنهام، بسبب نزول أحد مشجعيه إلى أرض الملعب خلال مباراة يوم الثلاثاء مع سيتي.

وأوضح "يويفا" في بيان أن توتنهام سيعاقب بعد نزول أحد مشجعيه إلى أرض الملعب والاعتداء على ديلف قبل أن تخرجه قوات حفظ النظام، وستفرض عقوبات على أياكس أمستردام الهولندي، بسبب رمي مشجعيه مقذوفات في المباراة التي تعادل فيها يوم الأربعاء مع يوفنتوس الإيطالي 1-1 ضمن المسابقة ذاتها.