يوفيتش يحدد مستقبله ويصدم برشلونة

أكد ميلان والد الصربي لوكا يوفيتش أن نجله يعتزم البقاء مع اينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يدافع عن صفوفه معاراً من بنفيكا البرتغالي، على رغم اهتمام برشلونة الإسباني بضمه، وذلك في تصريحات صحافية نشرت يوم الخميس.

وأفادت تقارير مؤخرا أن حامل لقب الدوري الإسباني يتقدم أندية أوروبية عدة مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر "21 عاما"، والذي سجل 24 هدفا للفريق الألماني حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقاده إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيواجه فريقه البرتغالي في مباراة الذهاب مساء يوم الخميس.

وقبل ساعات من المباراة، نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن والد يوكيتش أن لوكا تلقى العديد من الطلبات للانتقال، وأحدها من برشلونة، لكنه ليس مهتما.

وأضاف: لا يعرف إذا ما كان قادرا على لعب كرة القدم هناك، يريد أن يبلغ دوري أبطال أوروبا مع اينتراخت ويبقى معه، مشيرا إلى أن بوروسيا دورتموند وشالكه الألمانيين، وأرسنال الإنجليزي، هي من ضمن الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في "البوندسليغا"، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

كما يمكن لفرانكفورت ضمان المشاركة في دوري الأبطال بغض النظر عن ترتيبه في الدوري المحلي، في حال تتويجه بلقب "يوروبا ليغ".

وسبق للمهاجم أن أكد في تصريحات سابقة هذا الموسم، رغبته في البقاء في "البوندسليغا"في الموسم المقبل إذا بلغ دوري أبطال أوروبا، لأنه سيكون من الصعب على فرانكفورت التخلص منه.

وارتدى يوفيتش قميص اينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستوى يوفيتش.