بنفيكا يسجل رباعية في مرمى فرانكفورت ويقترب من دور الـ4

حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا 4 - 2 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم بنفيكا بهدف حمل توقيع جواو فيلكيس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء تسبب فيها إيفان نديكان لاعب فرانكفورت، الذي حصل على إثرها على بطاقة حمراء.

ورغم النقص العددي للفريق الألماني، أدرك لوكا جوفيتش التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 40، غير أن فرحة الضيوف بالتعادل لم تدم طويلا، عقب تسجيل جواو فيلكس الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا 2 - 1. وعزز روبن دياز من تقدم بنفيكا، عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق البرتغالي في الدقيقة 50، قبل أن يعود فيليكس لهز الشباك مجددا، محرزا الهدف الرابع لأصحاب الأرض، وأيضا الرابع له في الدقيقة 54. وتكفل غونسالو باسيينسيا بتسجيل الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 72.

ويتعين على فرانكفورت الفوز 2 - صفر في مباراة الإياب من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما يكفي بنفيكا الخسارة بفارق هدف واحد ليواصل مسيرته في المسابقة.