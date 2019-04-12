تشيلسي يتجاوز سلافيا براغ ويقترب من نصف النهائي

وضع فريق تشيلسي الانجليزي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

ويدين تشيلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86. ويكفي تشيلسي التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي تقام على ملعبه "ستامفورد بريدج" الأسبوع القادم من أجل التأهل للدور قبل النهائي.

في المقابل، أصبحت مهمة سلافيا براغ شاقة للغاية في الاستمرار في البطولة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، من أجل اقتناص ورقة العبور للمربع الذهبي.