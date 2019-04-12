فالفيردي يفكر في إراحة ميسي أمام هويسكا

أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ارنستو فالفيردي، أنه سيجري بعض التغييرات على تشكيلة فريقه في مباراته أمام هويسكا يوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

وذكر فالفيردي أن هذه التغييرات قد تطال نجم الفريق وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة النادي الكاتالوني الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي يوم الجمعة في تصريحات صحفية: سيكون هناك تغييرات لأن جدول المباريات سيكون مزدحما ووصلنا لتونا من رحلة طويلة وخضنا مباراة صعبة، من المحتمل أن يخلد ميسي للراحة، تحدثت معه وهو في حالة جيدة ولكن الضربة كانت قوية.

يشار إلى أن ميسي تعرض لارتطام قوي في الوجه إثر تدخل عنيف من لاعب مانشستر يونايتد كريس سمولينغ أسفر عن إصابته بجروح في الوجه والأنف.

وتحدث فالفيردي أيضا عن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، وأكد أنه بحالة جيدة، وأضاف قائلا: المباراة الماضية كانت حماسية للغاية واتسمت بإيقاعها السريع، ولكن نراه بحالة جيدة.

ورغم الفارق الكبير في النقاط بين برشلونة وأقرب ملاحقيه في جدول ترتيب "الليغا"، أشار فالفيردي إلى أن فريقه لا يزال يحتاج لحصد 10 نقاط لحسم لقب المسابقة.

وأكمل المدرب الإسباني قائلا: رغم كل ما يعتقده الكثيرون بأننا فزنا بالبطولة، فهذا ليس صحيحا، علينا أن نفوز بثلاث مباريات ونتعادل في مباراة أخرى، وهذا يجب أن يبدأ من مباراة هويسكا.

وذكر فالفيردي أنه قد يجري تغييرات على تشكيلة الخط الدفاعي لبرشلونة، وأنه قد يدفع بالمدافع الفرنسي جان كلير توديبو.

كما تحدث عن المدافع الفرنسي الآخر صامويل أومتيتي، حيث قال: لقد كان بعيدا عن المباريات لوقت طويل، ما يتعين عليه فعله هو العمل حتى يتمكن من استعادة مركزه، أراه يتمتع برغبة كبيرة في الانخراط مع الفريق.