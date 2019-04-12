فالنسيا يخطف فوزاً متأخراً من فياريال في الدوري الأوروبي

خطف فريق فالنسيا الإسباني فوزًا صعبًا يوم الخميس من معقل مواطنه فياريال، في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بالفوز عليه 1 - 3.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة السادسة عن طريق البرتغالي غونزالو غيديش، قبل أن يتعادل سانتي كازورلا لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 36. ثم خطف الدنماركي دانييل فاس الهدف الثاني لبلنسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.، وأضاف غيديس هدفًا ثالثا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع .

ويلتقي الفريقان إيابًا يوم الخميس المقبل، على ملعب" ميستايا" بمدينة فالنسيا الإسبانية.