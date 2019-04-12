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كلوب: يجب إيقاف المشجعين العنصريين مدى الحياة

المصدر: ليفربول - د ب أ
كلوب مع نجم ليفربول محمد صلاح
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قال يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، إن أي شخص يتم القبض عليه يهتف بشعارات مسيئة ينبغي أن يتم إيقافه مدى الحياة.

وكان المدرب الألماني يتحدث في أعقاب "الفيديو" الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم فيه ستة مشجعين لنادي تشيلسي بالهتاف بشكل مسيء ضد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال كلوب للصحفيين يوم الجمعة :إنه شيء مقزز، إنه مثال آخر عن شيء لا يجب أن يحدث. لا ينبغي أن نراه شيئا متعلقا بتشيلسي أو ليفربول، من وجهة نظري، فإنك إذا فعلت شيئا من هذا القبيل، لا ينبغي السماح لك بدخول الملعب مرة أخرى، مدى الحياة.

وأعلن نادي تشيلسي إيقاف ثلاثة مشجعين ممن ظهروا في مقطع "الفيديو"، تم منعهم من دخول ملعب سلافيا براغ يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

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#ليفربول, #كلوب, #تشيلسي, #صلاح

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