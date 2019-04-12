ليفربول يستنكر هتافات مشجعي تشيلسي العنصرية تجاه صلاح

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا يستنكر فيه ما صدر من مشجعين لنادي تشيلسي في مقطع مرئي وهم يوجهون عبارات عنصرية إلى محمد صلاح نجم ليفربول.

وجاء في بيان النادي "بالفعل هذا الموسم، شهدنا إساءات تمييزية بغيضة داخل الملاعب في إنجلترا وأوروبا وفي جميع أنحاء العالم، إساءات تم التقاطها على الأجهزة ووضعها في المجال العام. لقد شهدنا أيضاً العديد من الهجمات البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب وصف هذا السلوك بما هو عليه، التعصب الواضح".

ويعمل ليفربول مع شرطة ميرسيسايد إلى جانب التعاون مع تشيلسي للتأكد من الحقائق حول هذا المقطع بهدف التعرف على الأفراد الذين يظهرون فيه.

وانتشر مقطع مرئي يظهر فيه مشجعون للنادي اللندني أثناء تواجدهم في براغ التشيكية وهم يهتفون ضد صلاح بشكل عنصري.