والده: نيمار يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان

أكد والد نيمار ووكيل أعماله أن المهاجم الدولي البرازيلي يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم ومتصدر الترتيب هذا الموسم، وذلك في تصريحات صحافية يوم الجمعة.

وانضم نيمار إلى صفوف سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم. ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2022، لكن التقارير الصحافية تشير بشكل متكرر لاحتمال انتقاله إلى نادٍ آخر، لاسيما ريال مدريد الإسباني بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريبه.

وقال نيمار الأب في مقابلة مع شبكة "آر إم سي سبورت" في مقابلة نشرت منها مقتطفات قبل بثها كاملة مساء يوم الجمعة: لدينا عقد، ولم نصل إلى منتصفه بعد.. وهذه الشائعات حول الرحيل ستكون حاضرة بشكل دائم. لا يمكن أن يكون لدينا لاعب مثل نيمار دون أن يحلم الناس والأندية به، مطمئنا المشجعين إلى أن نيمار لا يريد ترك باريس سان جرمان وإنما يريد الاستمرار معه، يريد العودة إلى الملاعب أولا، ثم مساعدة النادي على إحراز الألقاب وتحقيق الانتصارات.

وعاود نيمار "27 عاما" الذي أصيب بكسر في مشط قدمه اليمنى في 23 يناير، التدريب الجماعي مع زملائه يوم الخميس، ويأمل ناديه في أن يكون جاهزا لخوض نهائي مسابقة كأس فرنسا أمام رين في 27 أبريل، فيما تنتظره البرازيل التي تستعد لاستضافة كوبا أميركا من 14 يونيو إلى 7 يوليو.