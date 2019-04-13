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إسبانيول ينتزع فوزاً صعباً من ألافيس

المصدر: برشلونة - د ب أ
إسبانيول رفع رصيده إلى 41 نقطة
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انتزع فريق إسبانيول فوزا صعبا من ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي إسبانيول أدريا بيدروزا في الدقيقة 19، وفيكتور لاكورديا، لاعب ألافيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47، فيما سجل هدف ألافيس الوحيد جوناثان كاييري في الدقيقة 56.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 45 نقطة في المركز السابع.

كلمات دالّة

#ألافيس, #إسبانيول, #الدوري الإسباني

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