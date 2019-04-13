بمجموعة من الشبان.. برشلونة يتعادل سلبياً مع هويسكا

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي امام مضيفه هويسكا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع هويسكا رصيده إلى 25 نقطة في المركز العشرين الأخير.

يذكر أن هذا التعادل هو الثامن لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لهويسكا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في 17 مباراة.

لم يقدم برشلونة العرض المنتظر منه في هذا اللقاء لاسيما وأن المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي أراح أبرز نجوم الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه واعتمد على لاعبين شباب.

في المقابل، قدم فريق هويسكا مباراة جيدة بالنظر لإمكانيته مقارنة بلاعبي برشلونة واستطاع أن يحصد نقطة التعادل.