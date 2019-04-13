بورنموث يدك برايتون بخماسية نظيفة

المصدر: لندن - د ب أ

فاز بورنموث على مضيفه برايتون، 5 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريمرليغ".

وعلى ملعب فالمر فاز بورنموث على مضيفه برايتون بخمسة أهداف دون رد.

وتقدم دان غوسلينغ بهدف لبورنموث في الدقيقة 33 ثم أضاف ريان فرايزر الهدف الثاني في الدقيقة 55 وأحرز ديفيد بروكس الهدف الثالث في الدقيقة 74 وسجل كالوم ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 82 قبل أن يختتم جونيور ستانيسلاس الأهداف في الدقيقة الأخيرة. وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين لطرد أنتوني نوكارت في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب سانت ميريز فاز ساوثهامبتون على وولفرهامبتون 3 - 1 .

وسجل ناثان ريدموند الهدفين الأول والثاني لساوثهامبتون في الدقيقتين الثانية و30 وتكفل شين لونغ بالهدف الثالث في الدقيقة 71 فيما سجل ويلي بولي الهدف الوحيد لوولفرهامبتون في الدقيقة 28.

الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 47 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب كرافين كوتاج فاز فولهام على إيفرتون بهدفين حملا توقيع توم كيرني وريان بابل في الدقيقتين 46 و69

ورفع فولهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث تأكد هبوط الفريق قبل أكثر من جولة، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 46 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب تيرف مور فاز بيرنلي على كارديف سيتي بهدفين حملا توقيع كريس وود في الدقيقتين 31 و90.

الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 39 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد كارديف عند 28 نقطة في المركز الثالث من القاع.