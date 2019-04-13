بينيتز يطلب من نيوكاسل "المنافسة" في سوق الانتقالات

دعا رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل يونايتد النادي لتخفيف سياسته المتحفظة في التعاقد مع لاعبين قادرين على مساعدة الفريق في تدعيم قدراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وعقب الفوز على أرض ليستر سيتي 1-صفر في الدوري يوم الجمعة قال بنيتز إن النادي بحاجة ليكون أكثر تنافسية في سوق انتقالات اللاعبين إذا ما أراد الاقتراب من الأندية أصحاب المراكز الستة الأولى.



وينتهي عقد المدرب الإسباني مع نيوكاسل بنهاية يونيو المقبل وتسببت إحباطاته السابقة من استراتيجية مايك آشلي مالك النادي في سوق الانتقالات في تأجيل تفكيره في مستقبله مع النادي.



وقال بنيتز (58 عاما) مدرب ليفربول وإنتر وريال مدريد السابق لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: أحاول الفوز بالألقاب في أي مكان وفي بلاد مختلفة. يجب أن نملك فريقا يمكنه المنافسة.



وواصل: هذه المدينة والنادي يملكان الإمكانيات. لا أتطلع لإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات لكني سأفعل الأشياء الصحيحة. وأضاف: يمكنك أن تفعل كل شيء بشكل صحيح عبر خطط اللعب لكن الفريق الآخر يملك لاعبا واحدا يمكنه إحداث الفارق. يجب أن تدفع 30 مليون إسترليني لشراء لاعب في ليستر.



وأصبح مهاجم باراغواي ميغيل ألميرون صفقة قياسية لنيوكاسل بانتقاله للفريق في يناير الماضي وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي دفع نحو 21 مليون إسترليني.

ورفع الانتصار على فريق المدرب بريندان رودجرز رصيد نيوكاسل إلى 38 نقطة في المركز 13 من 34 مباراة قبل أن يستضيف ساوثهامبتون يوم السبت المقبل.