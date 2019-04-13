دورتموند يتجاوز ماينز بثنائية ويتصدر مؤقتاً

المصدر: برلين - د ب أ

تصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بشكل مؤقت، بفوزه على ماينز 2 - 1 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، فاز بوروسيا دورتموند على ماينز 2 - 1.

وسجل هدفي دورتموند جادون سانشو في الدقيقتين 17 و24، فيما سجل هدف ماينز روبين كايسون في الدقيقة 83.

ورفع دورتموند رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على فورتونا دوسلدورف يوم الأحد. وتوقف رصيد ماينز عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.