رينار: الحصول على اللقب يستلزم الفوز على الكبار

يعتقد هيرفي رينار مدرب المغرب أن فريقه وقع في مجموعة صعبة بعد سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم الجمعة لكنه في الوقت ذاته يدرك تماما أن الفوز باللقب يستلزم التفوق على الكبار.

وأوقعت القرعة المغرب، الذي يعد أحد المرشحين لإحراز اللقب، في المجموعة الرابعة إلى جانب فريق رينار السابق ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وقال رينار لرويترز بعد سحب القرعة عند سفح أهرامات الجيزة: أصعب مجموعة تكون في الملعب وإذا كنت تملك طموحا كبيرا فيجب الفوز على كل الفرق الكبيرة.

ويدرك رينار ضرورة أن ينصب تركيزه في البداية على مباريات الدور الأول، حيث يبدأ مسيرته أمام ناميبيا في 23 يونيو حزيران، قبل محاولة إحراز اللقب.



وأضاف المدرب الذي قاد زامبيا وساحل العاج لإحراز اللقب سابقا : يجب أن نركز في البداية على الدور الأول وهذا أهم شيء ويجب أن نسير خطوة بخطوة ونحن في مجموعة صعبة وسيكون من المهم القدوم إلى مصر بطموح كبير لكن من المهم احترام كل المنافسين.

وأضاف : نحن كمدربين لا نكون سعداء أبدا بأي قرعة وهذا هو الحال دائما.. أهم شيء ليس نتيجة القرعة لكن الوصول إلى أبعد مدى في البطولة وحتى تصل إلى أبعد مدى يجب الفوز على أفضل المنتخبات.

وسيحاول رينار البناء على ما فعله مع المغرب في كأس العالم 2018 حيث قدم عروضا مقنعة لكنه خسر بصعوبة أمام إيران والبرتغال قبل أن يتعادل 2-2 مع إسبانيا.

وقال رينار : لعبنا بشكل جيد في كأس العالم لكن يجب أن نلعب بفاعلية أكبر، لم نحقق النتائج المطلوبة لكن كل الجماهير المغربية كانت فخورة بأداء اللاعبين.