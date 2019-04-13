ساري: "29 عاماً" ستضع ليفربول تحت الضغط أمام تشيلسي

اعتبر ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي أن ليفربول يقع تحت ضغط كبير من أجل إنهاء انتظار دام 29 عاما لحصد لقبه الأول للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد.



ويتصدر ليفربول، الذي يستضيف تشيلسي الأحد في أنفيلد، المسابقة متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي قبل خمس جولات على النهاية لكن حامل اللقب خاض مباراة أقل.



ونقل موقع تشيلسي على الإنترنت عن ساري قوله يوم السبت: ليفربول يقع تحت ضغط شديد لكن هذا أمر طبيعي. عندما تريد الفوز بلقب الدوري الممتاز يجب أن تعتاد على اللعب تحت الضغط لفترة طويلة لكن هذا الضغط شيء ايجابي، ويمكن أن تكون عصبيا لكن تمتلك قدرا كبيرا من الدوافع وهذا شيء إيجابي وليس سلبي.



وحرم تشيلسي نظيره ليفربول من اللقب بالفوز عليه 2-صفر في أنفيلد موسم 2013-2014 لكن ساري حذر فريقه ثالث الترتيب من أنه تنتظره مهمة شاقة.



وأضاف المدرب الإيطالي: في هذه اللحظة نحن ننافس على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى لذلك نحن بحاجة للنقاط. ندرك أن اقتناص نقاط من ليفربول أمر صعب لكن ينبغي علينا المحاولة بكل طريقة.



وزاد: مواجهة ليفربول ستكون صعبة علينا لكن كل مباراة الآن صعبة. أنه أحد أفضل أندية إنجلترا حاليا وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي ومن الصعب دائما اللعب في أنفيلد.



وختم: ندرك جيدا مخاطر هذه المباراة لكن أيضا ندرك أنه حينما نقدم مئة بالمئة من قدراتنا يمكننا الفوز في أي مكان. نتمتع بحالة بدنية وذهنية رائعة للغاية حاليا.