سبال يهزم يوفنتوس ويؤجل تتويجه بلقب الدوري

أرجأ فريق سبال تتويج ضيفه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفاز عليه بهدفين مقابل هدف يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وكان يوفنتوس في حاجة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لكي يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي ولكن سبال نجح في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين ليؤجل تتويج "السيدة العجوز" باللقب إلى جولة مقبلة.



وتقدم يوفنتوس بهدف حمل توقيع مويس كين في الدقيقة 30 ثم ادرك كيفين بونيفازي التعادل لسبال في الدقيقة 49 وتكفل سيرجيو فلوكاري بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 74.



وتوقف رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة بفارق عشرين نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب المركز الثاني قبل ست جولات من نهاية الموسم.

ويلتقي نابولي يوم الأحد مع مضيفه كييفو وأي نتيجة بخلاف فوز نابولي ستعلن يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي.



وفاز يوفنتوس بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الماضية في رقم قياسي، ويبحث الفريق عن تعزيز رقمه القياسي في الموسم الحالي.

وأحرز يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي 34 مرة من قبل ليتصدر قائمة الأبطال.



ويمتلك يوفنتوس أيضا فرصة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي في دور الثمانية مع أياكس أمستردام الهولندي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.



بينما ودع يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا من دور الثمانية بخسارته أمام اتالانتا في دور الثمانية.