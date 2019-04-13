لايبزيغ يعزز بقاءه ثالثاً بثنائية في مرمى فولفسبورغ

عزز لايبزيغ تواجده في المركز الثالث بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بتغلبه على ضيفه فولفسبورغ 2 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على هانوفر 1 - صفر وباير ليفركوزن على شتوتغارت بذات النتيجة وفيردر بريمن على فرايبورغ 2 - 1.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، فاز لايبزيغ على فولفسبورغ 2 - صفر.

وسجل هدفي لايبزيغ كيفن كامبل وتيمو فيرنير في الدقيقتين 16 و 28. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولفسبورج عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا صعبا من مضيفه هانوفر 1 - صفر. ويدين مونشنغلادباخ بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز باير ليفركوزن على شتوتغارت 1 - صفر.

سجل هدف المباراة الوحيد كاي هافيرتز في الدقيقة 64 من ركلة جزاء. ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ، وتوقف رصيد شتوتغارت عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فيردر بريمن على فرايبورغ 2 - 1.

وسجل هدفي بريمن دافي كلاسين وثيودور سيلاسي في الدقيقتين 76 و84، فيما سجل هدف فرايبورج لوكا فالدشميدت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ورفع بريمن رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فرايبورغ عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.