مستقبل سباليتي مع إنتر يعتمد على المباريات المتبقية

أكد لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إنه اتفق مع إدارة النادي على أن مستقبله يتوقف على نتائج الفريق حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن سباليتي سيرحل بنهاية الموسم حيث كتبت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" يوم الثلاثاء أن أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق سيحل محله.

وفي رده على سؤال بشأن هذه التكهنات خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة فروزينوني يوم الأحد قال سباليتي: تحدثت مع إدارة النادي بالفعل واتفقنا على أن المرحلة الأخيرة من الموسم ستحدد مصير الفريق.

وواصل: أي شيء اخر سيتوقف على نتائج الفريق في المرحلة المقبلة. يجب أن نبذل أقصى ما لدينا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. اتفقنا على ما يجب عمله من الآن وحتى نهاية الموسم. ما سيحدث بعد ذلك سيكون نتيجة لهذا الاتفاق. وختم قائلاً: مهمتنا تظل كما هي ويجب عدم الأسف على أي شيء. لا يوجد مجال لتخفيف الأمر ولا يجب التهاون بأي شيء.

ويحتل إنتر المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن منافسه التقليدي ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

ومع ذلك يتفوق إنتر بفارق ثماني نقاط فقط عن تورينو صاحب المركز الثامن في معركة شرسة على التأهل إلى دوري الأبطال حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في إيطاليا مباشرة إلى دور المجموعات في البطولة القارية الموسم المقبل.