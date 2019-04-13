مورا يستغل غياب كين ويحرز "هاتريك" في مرمى هيدرسفيلد

سجل لوكاس مورا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريق توتنهام للفوز على ضيفه هيدرسفيلد 4 -صفر يوم السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل مورا أهدافه في الدقائق 27 و87 والثالثة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الهدف الرابع فيكتور وانياما في الدقيقة 24، علما أن الفريق اللندني خاض المباراة دون هدافه هاري كين الذي تعرض إلى إصابة في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ورفع توتنهام رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد هديرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، وكان الفريق تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لتوتنهام، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة والعشرين لهيدرسفيلد مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في خمس.