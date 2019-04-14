بايرن يكتسح دوسلدورف برباعية ويستعيد الصدارة

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) الذي غاب عنه لمدة 24 ساعة فقط، بعدما حقق فوزا ثمينا 4 - 1 على مضيفه فورتونا دوسلدورف يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.



وارتفع رصيد بايرن، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم السابع على التوالي، إلى 67 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفي المقابل، توقف رصيد دوسلدورف عند 37 نقطة في المركز العاشر.



وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع كينغسلي كومان في الدقيقة 15، قبل أن يعود نفس اللاعب لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 41. وأضاف سيرج نابري الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 55، فيما قلص دودي لوكيباكيو الفارق بتسجيله هدف دوسلدورف الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.



واختتم البديل ليون غوريتسكا مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.