خيتافي يخطف نقطة ثمينة من بلد الوليد

فرض خيتافي، الباحث عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، التعادل 2 - 2 على مضيفه بلد الوليد يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ماورو أرامباري بهدف لخيتافي في الدقيقة 14 ثم رد سيرخيو غوارديولا نافارو بهدف التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 30. ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد ماتياس أوليفيرا ميرامونتيس لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل بلد الوليد النقص العددي في صفوف ضيفه ونجح إنيس أونال في تسجيل هدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69. ولكن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة حصل خيتافي على ضربة جزاء سجل منها خورخي مولينا هدف التعادل القاتل لفريقه.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 51 نقطة لخيتافي في المركز الخامس.