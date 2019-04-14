زيدان يعد بـ"التغيير" في صفوف ريال مدريد نهاية الموسم

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مجدداً أن صفوف الفريق ستشهد "تغييرات" في نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن العديد من اللاعبين يمكنهم جلب السيولة المالية للنادي.



وقال زيدان إن الفريق يضم لاعبين متميزين حاليا ويمكن الاستفادة ماليا منهم. وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الأحد قبل مباراة فريقه الاثنين أمام ليغانيس في الدوري الإسباني: إيسكو لاعب مهم، وأنا أحبه. سنرى ما سنفعله في الموسم المقبل. تعلمون ما هو تفكيري بالنسبة لإيسكو ولاعبين آخرين.



وأوضح : كل اللاعبين المتواجدين بالفريق لهم أهمية ويتمتعون بمستويات جيدة. ولكننا سنجري تغييرات في صفوف الفريق بعد نهاية الموسم. ستكشف كل الأمور.