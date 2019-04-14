سيتي يواصل الانتصارات بثلاثية في مرمى كريستال بالاس

سجل رحيم ستيرلنغ هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين 3 - 1 على مضيفه كريستال بالاس يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.



وانتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يستطيع استعادة الصدارة إذا حقق الفوز في مباراته أمام تشيلسي بنفس المرحلة.



وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله ستيرلنغ في الدقيقة 15 وعزز اللاعب نفسه تقدم الفريق في الشوط الثاني بهدف ثان في الدقيقة 63 لكن لوكا ميليفوفيتش لاعب وسط كريستال بالاس قلص الفارق بهدف ثمين لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 . وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة ، سجل البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث للضيوف.



وقاد ستيرلنغ فريق مانشستر سيتي للفوز التاسع على التوالي وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.



ورفع ستيرلنغ رصيده إلى 17 هدفا ليقتسم المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.

ولا يتفوق عليهم في القائمة سوى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (19 هدفا) مهاجم مانشستر سيتي والمصري محمد صلاح (18 هدفا) نجم ليفربول.