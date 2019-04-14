فيرنر يرفض التجديد مع لايبزيغ.. ويقترب من بايرن

بات تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا في طريقه للرحيل عن نادي لايبزيغ، وسط تكهنات بشأن إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا.



وقال أوليفر مينتسلاف مدير عام لايبزيغ لشبكة "سكاي سبورتس" بعد الفوز على فولفسبورغ بهدفين دون رد يوم السبت: من المعروف أننا نرغب في تجديد عقده والإبقاء عليه. سنجد حلا يرضي جميع الأطراف. سيتعين علينا أن نرى الأنسب لنا ولتيمو. ملمحاً إلى عدم التجديد مع المهاجم الشاب.



وربطت وسائل الإعلام اسم فيرنر بالانتقال لصفوف بايرن ميونخ نظرا لأن النادي البافاري لا يوجد لديه بديل لروبرت ليفاندوفسكي، كما أن فيرنر يجيد اللعب تحت المهاجمين.



ويستمر عقد فيرنر (23 عاماً) مع لايبزيغ حتى 30 يونيو 2020. لذلك، يرجح بأن يقوم النادي ببيع اللاعب بنهاية الموسم للحصول على مكاسب مالية بدلا من رؤيته يرحل بدون مقابل في 2020.