قذيفة صلاح في مرمى تشيلسي تعيد ليفربول إلى الصدارة مؤقتاً

سجل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هدفا وساهم في صنع هدف آخر ليقود ليفربول إلى الفوز الثمين 2 - صفر على تشيلسي يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

واستعاد ليفربول صدارة جدول المسابقة بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم حيث رفع الفريق رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وتجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ماني وصلاح هدفي ليفربول في الدقيقتين 51 و53 . والفوز هو الأول لليفربول على تشيلسي باستاد "آنفيلد" في ليفربول منذ مايو 2012 .