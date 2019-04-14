قطر في ورطة.. الكويت ترفض شروط "فيفا" وتلحق بعمان

باتت قطر في ورطة حقيقية بشأن استضافة مونديال كأس العالم 2022، بعدما كشفت صحيفة السياسة الكويتية تضاؤل حظوظ الكويت في استضافة بعض مباريات البطولة، وذلك عقب أسبوع من تأكيد يوسف بن علوي وزير الدولة للشؤون الخارجية في عُمان عدم قدرة بلاده على استضافة مباريات كأس العالم.

ويتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال القادم إلى 48 منتخباً، على أن يتم التصويت على ذلك باجتماع كونغرس فيفا في الخامس من يونيو المقبل.



من زيارة إنفانتينو إلى الاتحاد الكويتي وبجانبه الشيخ أحمد اليوسف

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر صيف 2017، وذلك بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية، ما جعل "فيفا" يضع الكويت وعمان كمستضيفين محتملين للبطولة.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية في عددها الصادر يوم الأحد أن إنفانتينو الذي يزور الكويت حالياً، التقى مع المسؤولين في اتحاد الكرة الكويتي للوقوف على إمكانية استضافة بعض مباريات البطولة.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب من الاتحاد الكويتي تلبية كافة شروط "فيفا" ومنها منح تأشيرات الدخول لمختلف الجنسيات، والسماح لشركات المشروبات الروحية بالترويج لمنتجاتها خلال مباريات المونديال، بالإضافة إلى بناء أربعة ملاعب وذلك تحسباً لاستضافة 4 مجموعات من البطولة.

وكان يوسف بن علوي وزير الدولة للشؤون الخارجية في عمان قد أكد في حديث مع "سي إن إن" الأسبوع الماضي عدم جاهزية بلاده لاستضافة مباريات مونديال كأس العالم 2022.